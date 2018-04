Jacht op Hells Angels gaat verder NA GENK WIL OOK LANAKEN SLUITING CLUBHUIS MARCO MARIOTTI

28 april 2018

02u47 0 Hasselt Het clubhuis van de Hells Angels in Genk moet voor zes maanden de deuren sluiten. Dat besliste burgemeester Wim Dries (CD&V). Marino Keulen (Open Vld) overweegt hetzelfde te doen. De motorbende krijgt zo na de gerechtelijke inval eerder dit jaar een tweede zware mokerslag.

De Hells Angels zijn hun clubhuis in de Hasseltweg in Genk voor minstens zes maanden kwijt. Burgemeester Wim Dries (CD&V) ging woensdagavond over tot die beslissing na een hoorzitting omtrent de club. De federale gerechtelijke politie was eerder dit jaar binnengevallen op meerdere locaties in Limburg waaronder de clubhuizen in Genk en Rekem. Wapens werden in beslag genomen, leden vlogen achter de tralies. Onder meer de Genkse president Gianluca P. zit nog steeds in de cel. Volgens de burgemeester én de politie werd de situatie onhoudbaar en kon de openbare veiligheid niet langer gegarandeerd blijven. Het onderzoek kwam op gang nadat de spanningen tussen leden én ex-leden hoog opliepen. Het huis van ex-president Fabrizio Muto werd zo al eens onder vuur genomen én ook in Houthalen staken onbekenden een wagen in brand. Volgens de speurders zijn de feiten allemaal gelinkt aan het milieu. "Het bewuste clublokaal ligt ook in een residentiële omgeving, en met de aanwezige wapens is de situatie té gevaarlijk voor omwonenden", vond burgemeester Wim Dries.





Chapter Rekem

Als het van de Lanakense burgemeester Marino Keulen (Open Vld) afhangt, sluit ook de vestiging in Rekem morgen nog de deuren. "Maar daarvoor moet ik het politierapport afwachten. Ik heb er al naar gevraagd, maar nog niets ontvangen. We zijn steeds blijven herhalen dat we voor nultolerantie gaan, en dat we met een stok zouden slaan zodra we er op bestuurlijk vlak één hebben. Maar we moeten ons ook als overheid aan de regels houden. Ik wil niet over één nacht ijs gaan, en wil eerst het rapport goed bekijken. Op basis daarvan gaan we al dan niet over tot een tijdelijke sluiting." Tegen de beslissing van Dries kan binnen de zestig dagen beroep aangetekend worden bij de Raad van State. Het is net die procedure die Keulen wil vermijden. "Maar we blijven erop hameren: zulke clubhuizen horen niet in onze provincie. Het gaat om criminele bendes met een uitvalbasis in Limburg. De president in Rekem is zelfs een Duitser."





Niet het einde

Deze maatregel betekent niet meteen het einde van de Hells Angels in Limburg, maar het bemoeilijkt hun werking. De chapters in Genk en Rekem bestaan nog maar zeven jaar en de afdeling in Tongeren werd in 2017 al gesloten. Intussen is het bij de rivaliserende motorbendes Outlaws, Satudarah en Bandido's stil. "Dat lijkt zo, maar achter de schermen beweegt er heel wat, maar we kunnen daar niet over uitwijden", klinkt het bij speurders.