JAC Limburg lanceert eigen app

JAC Limburg heeft voortaan een eigen JAC Limburg app. JAC Limburg is het jongerenaanbod van CAW Limburg (Centrum Algemeen Welzijn) en is hiermee dé trendsetter binnen het rechtstreeks toegankelijke hulpverleningslandschap. De applicatie is ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 25 jaar en dient als hulpmiddel voor zowel jongeren als hulpverleners. Op de app vind je onder meer een informatief luik met informatie over de werking, een mini sociale kaart voor jongeren, openingsuren, contactgegevens en Google/iOS maps geïntegreerde locaties. Daarnaast is er ook een interactief luik: via het Gevoelsdagboek kunnen jongeren hun gevoelens digitaal bijhouden. Deze gegevens worden verwerkt in statistieken en gelinkt met hulplijnen en helpende activiteiten. "We bereiken jaarlijks reeds 2.000 Limburgse jongeren met een hulpvraag. Via deze extra toegangspoort treden we nog meer binnen in de leefwereld van onze doelgroep", aldus teambegeleider van JAC Limburg Koen Albregts. (BVDH)