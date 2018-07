Jaar cel voor Hasselaar met jeukende vuisten 26 juli 2018

Een 25-jarige man uit Hasselt heeft duidelijk last van jeukende vuisten. Op 26 juni dit jaar deelde hij in Hasselt slagen uit aan twee inspecteurs van politiezone LRH. Dat de man een agressieprobleem heeft, blijkt uit het feit dat hij op verschillende data in 2018 ook klappen uitdeelde aan zijn toenmalige partner. De dossiers werden samengevoegd en leveren de man een jaar cel op, alsook een boete van 400 euro. De beklaagde gaf verstek voor de zaak, waardoor men niet kon peilen naar zijn mogelijke bereidbaarheid voor een behandeling. (BVDH)