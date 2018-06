Islamleraar krijgt dertig maanden cel voor grootschalige oplichting 01 juni 2018

03u00 0 Hasselt De 64-jarige islamleraar R.A. uit Hasselt, die in 2008 op enkele jaren tijd 31 gelovigen uit de Turkse gemeenschap in Genk oplichtte voor een miljoen euro, is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden en een boete van 600 euro.

De notoire Genkse oplichter O.K. (56), waar de leraar 'een duivelspact' mee sloot, kreeg een celstraf van veertig maanden cel en een boete van 6.000 euro. Omdat O.K. niet verscheen voor de rechtbank, werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.





De slachtoffers leenden zonder de minste twijfel grote sommen geld aan de islamleraar, vaak volledige spaarkapitalen van tienduizenden tot honderdduizenden euro's.





"Mijn leven is daardoor volledig om zeep", getuigde benadeelde M. De leraar beloofde hen een terugbetaling met hoge interest maar door het geld door te sluizen naar O.K., een meesteroplichter met een zwaar strafblad, bleef er van het miljoen geen cent over.





31 benadeelden

De islamleraar had de vrijspraak gevraagd. Hij beweerde dat hij zelf het slachtoffer was geworden van O.K. Maar daar ging de rechtbank niet op in.





"R.A. wist zeer goed waar hij mee bezig was en heeft zijn financiële problemen doorgeschoven naar 31 benadeelden. Hij heeft hen geld afgetroggeld terwijl hij wist dat hij hen nooit zou kunnen terugbetalen. Hij heeft misbruik gemaakt van het aanzien en het vertrouwen dat hij genoot", luidde het vonnis. In totaal moeten R.A. en O.K. een voorlopige schadevergoeding van 311.500 euro plus interesten betalen aan de burgerlijke partijen. (VCT)