Internering voor man die zich urenlang op zolder verschanste 03 mei 2018

De 36-jarige man die zich op zondag 12 november 2017 verschanste op de zolder van een woning in Kiewit, moet worden geïnterneerd. Tijdens de feiten bleek al dat de man in een labiele geestestoestand verkeerde.





Op de bewuste herfstdag kreeg de politie LRH rond 14.30 uur een melding van een inbraak in een huis in de Tulpinstraat. Bij aankomst bleek dat de man zich had verschanst op de zolder. Hij bedreigde de agenten en weigerde naar hen te luisteren. De brandweer en ziekenwagen kwamen ter plaatse en de straat werd eventjes afgesloten. Rond 17.30 uur slaagden de agenten er in om de man te overmeesteren.





Verder heeft beklaagde, die geboren is in Duitsland, ook nog een resem diefstallen gepleegd. Op de dag van de feiten graaide hij bij de Meisjes Chiro Kiewit medicijnen en walkietalkies mee. Verder ging hij op 22 maart 2017 aan de haal met een portefeuille in Hasselt, stal hij op 31 oktober in Zonhoven enkele iPads, iPhones en portefeuilles en ontfutselde hij rond die periode ook nog 215 euro in Hasselt. Volgens een deskundige is de controle over de daden van de man ernstig aangetast door zijn geestesstoornis. Een langdurige psychiatrische opname werd aangewezen en de rechtbank volgt dat devies. De man moet aan drie slachtoffers in totaal ook 1607, 27 euro betalen. (BVDH)