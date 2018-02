Internering gevraagd voor aanrander 10 februari 2018

02u28 0

De rechtbank beveelt de internering van een 64-jarige man uit Bierbeek. Deze heeft op 7 februari 2015 in Hasselt een vrouw met mentale beperking aangerand en viel haar rond die periode ook meermaals lastig. De klacht werd ingediend door een werkneemster in het centrum waar het slachtoffer inwoonde. Beklaagde wist dat de vrouw een beperking had, omdat hij zelf ook in de instelling verbleef. Hij is reeds in psychiatrische behandeling. Volgens een deskundige is de internering aangewezen om te voorkomen dat de man hervalt.