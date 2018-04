Infrabel toont leerlingen virtueel ongeval 24 april 2018

Griezelig filmpje maandag voor de leerlingen van de secundaire school Kindsheid Jesu. Zij mochten plaatsnemen op 'The Floor', een cabine met trillende vloer waarmee een ongeval als gevolg van 'spoorlopen' wordt nagebootst.





"Toegegeven: dit is een wat hardere campagne," zegt woordvoerder Frédéric Petit van spoornetbeheerder Infrabel. "Leerlingen worden uitgenodigd maar zijn niet verplicht om deel te nemen. Indien ze plaatsnemen krijgen ze een virtual realitybril op en zien ze een scenario wat echt gebeurd is. Een jongen wil nog snel overlopen, alhoewel de slagbomen aan een overweg al dicht zijn." Net op het moment dat de trein voorbijkomt wordt alles zwart. (RTZ)