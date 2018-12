Inbrekers op ronde op kerstdag Toon Royackers

26 december 2018

18u48 0 Hasselt De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft dinsdag verschillende meldingen binnen gekregen van inbraken en inbraakpogingen in Hasselt.

Aan de Stokerijstraat drongen de daders eerst binnen in twee appartementen. Ze gingen er telkens aan de haal met enkele juwelen. Aan de Volderslaan raakten dieven opnieuw binnen in twee woningen. Ze konden er een som geld en enkele juwelen meenemen. Ook op de Oude Truierbaan werden bij een inbraak juwelen buit gemaakt. Aan het Leopoldplein verdween een laptop uit een woning. De politie kreeg ook nog melding van een inbraken aan de Steevoorte Kiezel en aan de Bachlaan, maar daar leek op het eerste zicht toch niets verdwenen te zijn. Aan de Capucienenstraat werden juwelen buit gemaakt na een inbraak in een appartement. Agenten noteerden op kerstdag ook nog één mislukte inbraakpoging aan de Paardenweideweg.