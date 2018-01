Inbrekers op pad 29 januari 2018

02u24 0

Afgelopen weekend kreeg de politie melding van verschillende inbraken in Hasselt. De daders sloegen zowel toe in woningen als in een clublokaal. Aan de Wijerstraat, de Spalbeekstraat, de Sint-Lambertusstraat, de Grote Roost, de Stevoortse Kiezel en de Holrakkerstraat werd telkens ingebroken in een woning. De daders gingen er aan de haal met geld en juwelen. De politie stelde ook nog inbraakpogingen vast aan de Ertsenrijkstraat, de Runkstersteenweg, de Paenhuisstraat, de Putvennestraat en de Luikersteenweg. (RTZ)