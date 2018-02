Inbreker stal zélfs incontinentieluiers 15 februari 2018

Een 28-jarige man uit Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden nadat hij tussen 23 juni 2016 en 25 juni 2017 maar liefst vijftien diefstallen pleegde in Hasselt en Zonhoven. De man werkte duidelijk volgens het principe 'pakken wat je pakken kan', want bij de uitgebreide buit zaten zowaar ook twintig stalen van incontinentieluiers.





De man leek wel verslaafd aan inbreken. Een geldsom, een fietskar, een PlayStation 3, een rugzak, een trolley, een materiaalkoffer met sleutels en gereedschap, een oplader van een elektrische fiets, een trapladder en een verlengkabel zijn nog maar een kleine greep uit de buit van de man.





Toen hij op 25 juni 2017 bij een Hasseltse vrouw inbrak, ging hij zelfs aan de haal met twaalf dozen Lego, allerhande vissersmateriaal, bakken en rekken van Ikea, verhuisdozen en zelf een aircodiagnoseset. Als klap op de vuurpijl stal hij ook luiers voor volwassenen bij een zorgwinkel in Zonhoven in de nacht van 18 op 19 mei. De man werd eerder al veroordeeld. Hij moet ook een boete betalen van 4.000 euro. Er waren in totaal zes burgerlijke partijen. De afhandeling van de schadevergoedingen wordt aangehouden.





