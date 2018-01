Inbreker gebruikt pepperspray 25 januari 2018

Gistermiddag is een man binnengedrongen in een woning langs de Generaal Lemanstraat in het centrum van Hasselt. De dader belde 's middags omstreeks 12.45 uur gewoon aan, en drong binnen toen de 65-jarige bewoonster open deed.





Daar trof de agressieve man echter ook de dochter des huizes aan, waarna het tot een korte schermutseling kwam. De indringer haalde daarop een bus pepperspray boven en spoot in het rond. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. De bewoonster en haar dochter kregen na het incident meteen medische zorgen toegediend. Politieploegen snelden intussen ook ter plaatse om in de omgeving op zoek te gaan naar de man. Dat leverde woensdag helaas geen resultaat meer op. (RTZ)