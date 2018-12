Inbraakpogingen in Runkst Toon Royackers

07 december 2018

Dieven hebben donderdag ingebroken in een woning langs de Eikenlaan in Runkst bij Hasselt. De daders braken een deur open, maar namen op het eerste zicht niets mee. In dezelfde buurt werd ook een raam open gebroken aan de Smedenlaan. Ook daar lijkt niets gestolen.