Illegale bedelaars proberen geld te ontfutselen Toon Royackers

28 maart 2019

De politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg woensdag verschillende meldingen binnen over bedelaars in het stadscentrum van Hasselt. Zij probeerden telkens met een list geld te ontfutselen van voorbijgangers. De politiepatrouilles konden uiteindelijk vijf personen uit Roemenië vinden. Tijdens een controle bleek dat zij allemaal illegaal in ons land verbleven. Ze werden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.