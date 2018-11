Illegaal riskeert 24 maanden voor aanranding Birger Vandael

26 november 2018

13u16 1 Hasselt Het openbare ministerie heeft een celstraf van 24 maanden gevorderd voor een 29-jarige man uit Maasmechelen die illegaal in ons land verblijft. Op 6 februari 2017 randde hij een vrouw aan na en avondje stappen. Het slachtoffer vraagt ruim 7.000 euro schadevergoeding.

De dader gaf verstek voor de behandeling van de zaak in de correctionele rechtbank van Hasselt. Op die bewuste winteravond nam de vrouw rond 1.30 uur afscheid van een vriend aan Dusartparking. Ter hoogte van de Zuivelmarkt werd ze door beklaagde tegen de muur geduwd en betast. Een combi passeerde gelukkig op het juiste moment. De vrouw rukte zich los en schreeuwde van de schrik. De feiten zijn voor de procureur bewezen, ook al ontkende de dader bij zijn verhoor. “Mijn cliënte durft niet meer alleen de straat op. Haar leven is veranderd door de feiten. Het is ook jammer dat beklaagde hier niet is, een eerste keer liet hij zijn gezicht wel nog zien”, aldus de advocate van de burgerlijke partij. Het vonnis volgt op 24 december.