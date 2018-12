Igor Philtjens wint Tourism Ambassador Award Jempi Welkenhuyzen

18 december 2018

De Limburg Tourism Ambassador Award gaat naar gedeputeerde van toerisme Igor Philtjens. De uitreiking gebeurde tijdens een seminar dat werd georganiseerd door 6 laatstejaars studenten Toerisme en Recreatiemanagement in Bokrijk.

Met de erkenning wil de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement van de Hogeschool Hasselt een toeristische speler in de bloemetjes zetten die een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd in de sector. Zo zorgde het beleid voor een toename van 18 procent aan overnachtingen en stelt men intussen 5000 mensen tewerk.

Daarmee neemt de PXL de traditie over van Maasmechelen Village die deze prijs in het leven riep en hem reeds vijf keer toekende. Dit keer werd de Award uitgereikt door Miss Limburg 2019 Chloé Verbeeck. Het is een beeldje, ‘De Wereldburger’ van kunstenares Viviane Swennen (Meeuwen).

Philtjens was aangenaam verrast en nuanceert: “ Dit is het werk van een heel team.”