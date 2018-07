Iedereen welkom in Repair Café 14 juli 2018

Vandaag vindt van 13 tot 15 uur het gratis Repair Café plaats in Runkst. Locatie is Hostel H in de spoorwegstraat. Bij Repair Café Runkst helpt men elkaar met het herstel van allerhande voorwerpen: kleding, elektrische apparaten, meubels, fietsen, computers enz. De hulp is gratis, je betaalt enkel voor onderdelen die eventueel nodig zijn. Ook wie niets te herstellen heeft, is welkom en neemt een kop koffie of helpende hand gewoon mee.





(BVDH)