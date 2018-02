Iedereen stopt voor familie gans 27 DIEREN WAGGELEN ELKE DAG KEURIG OVER HET ZEBRAPAD TOON ROYACKERS

09 februari 2018

02u54 131 Hasselt Prachtige, landelijke taferelen elke dag in het centrum van Kuringen bij Hasselt. Net na zonsopgang en kort voor zonsondergang paradeert daar een familie van 27 ganzen netjes op een rij over het zebrapad in de Overdemerstraat. Alle bestuurders stoppen voor de kolonne. Vorig jaar was het eigenlijk de bedoeling om de hele populatie te vangen, maar dat bleek gewoon onbegonnen werk.

In volle ochtendspits marcheert de hele familie gans vanuit hun slaapplek naar een veldje aan de andere kant van de Overdemerstraat in Kuringen. 's Avonds waggelen ze samen weer gezellig terug tijdens de avondspits. Bestuurders moeten op die momenten wel even geduld hebben. De ganzen wonen al verschillende jaren langs de Demer, en buurtbewoner Didier Verbelen is samen met verschillende andere Kuringenaren een echte fan.





Tam

"Het zijn eigenlijk tamme ganzen, die hier allicht ooit zijn uitgezet. Ze gedijen echter goed, en er strijken regelmatig nieuwe vriendjes neer. Vanuit Herckenrode zijn bijvoorbeeld al extra ganzen komen aanfladderen, omdat ze het hier beter vinden. En ja, eigenlijk mag het niet. Maar stiekem krijgen ze van sommige inwoners in Kuringen wel wat brood toegestopt. Soms zien we hier handelaars een hele broodvoorraad in de bedding kieperen. Tja, op die manier zal de populatie nog wel even aangroeien. De stad heeft nochtans al geprobeerd hen te vangen. Maar dat is nooit gelukt."





"Vorig jaar kregen we tijdens de ophokplicht de vraag om die ganzen te gaan halen", zegt ook Rudi Oyen van het Vogel en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder. "En inderdaad. Het bleek heel lastig. Het probleem is dat veel mensen die beestjes constant eten geven. Als wij dan met onze netten en brood afkomen halen ze gewoon hun snavel op. Het is duidelijk dat het om tamme ganzen gaat, en zo lang de populatie wat onder controle blijft, zie ik ook geen grote problemen."





Omheining

Schepen van Dierenwelzijn Joost Venken (Groen) krijgt soms wel klachten binnen. "Enkele inwoners hebben bang als die beestjes in groep voorbij waggelen. En ja, het veroorzaakt soms wat overlast. Maar we houden de populatie bewust onder controle, want de meeste Kuringenaren vinden het op zich wel een leuk tafereel. Het was ons ook al opgevallen dat ze zo mooi in groep het zebrapad overstaken. Dat komt omdat we vorig jaar speciaal voor hen een omheining hebben geplaatst een beetje verderop. We wilden daarmee voorkomen dat de ganzen überhaupt nog de straat zouden oversteken. Maar nu marcheren ze gewoon een beetje verder, tot waar de omheining stopt. En precies op die plek ligt dus hun vaste zebrapad."





"Het is de stad die zo onrechtstreeks voor de verkeersopvoeding van deze ganzenfamilie gezorgd heeft", lacht buurman Didier Verbelen. "Ach, het ziet er toch leuk uit, hé? Eén keer kreeg een automobilist het echt op zijn heupen. Hij gaf jammer genoeg plankgas en reed in een rotvaart over twee ganzen heen. De pluimen dwarrelden in het rond. Hoe gemeen kun je zijn? Maar de andere bestuurders blijven doorgaans verrast kijken. Meestal maken ze zelfs foto's en filmpjes met hun smartphone. Op die manier zijn de ganzen van Kuringen al een echte hit aan het worden op Facebook."