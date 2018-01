Iedereen stil als de 'slow reading club Hasselt' op café gaat 26 januari 2018

02u37 0 Hasselt Ssssst. Praten is niet toegestaan als leesclub 'slow reading' in Hasselt op café gaat. Dan moet de radio af, de deur dicht én alle smartphones gaan onverbiddelijk uit. "Heerlijk is dat," zegt initiatiefneemster Lieselotte Bijnens.

Het idee komt trouwens overgewaaid uit Leuven. "In de zomer hebben we voor de eerste keer in Hasselt geprobeerd," legt Lieselotte uit. "En steeds meer mensen sluiten zich aan. We zijn nu doorgaans al met een twintigtal lezers. We hebben geen vast café, we zoeken gewoon naar gezellige zaakjes die willen meewerken, want absolute stilte is inderdaad wel een voorwaarde. Het eerste halfuurtje, als iedereen binnen valt, bestellen we nog iets en babbelen we rustig bij. Maar daarna moet het echt wel stil zijn. Facebook of WhatsApp checken is not done. We willen hier geen afleiding van lichtjes en biepjes. Zie ons niet als een strenge bibliotheek, want iedereen komt vrijwillig, hé. En het is ook gewoon heel gezellig, want na een uurtje kun je weer bijbabbelen over wat je net gelezen hebt." De club heeft al heel wat vaste lezers zoals Lonne Maris. "Dit is een ideaal excuus. Iedereen weet dat ik onbereikbaar ben in de leesclub. Dat is toch pure luxe tegenwoordig? Veel mensen hebben daar behoefte aan." De Slow Reading club gaat elke maand naar een andere zaak. Wie de volgende keer (in stilte) wil meelezen, vindt hen op facebook: www.facebook.com/SlowReadingClubHasselt. (RTZ)