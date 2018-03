Iederéén foutgeparkeerd onder brug... Maar niemand weggetakeld 24 maart 2018

02u58 0 Hasselt Vervelend probleem gisterochtend voor de arbeiders die moesten werken aan het parkeerterrein onder de brug van de Sint-Truidersteenweg in het centrum van Hasselt. Ondanks het groot aantal verbodsborden stond het hele terrein toch nog vol foutgeparkeerde auto's. Opmerkelijk: geen enkele wagen is weggetakeld.

"We zouden kabels leggen voor ons elektronisch verkeersgeleidingssysteem", zucht schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a). "Een goed systeem, want zo leiden we bestuurders binnenkort efficiënt naar een parkeerplek in onze stad. Maar het vraagt natuurlijk wel wat werkzaamheden, en daarvoor moest dit parkeerterrein vrij zijn om de kabels te leggen. Heel bizar was het dan ook toen de ploegen vaststelden dat alles vol geparkeerd stond. Aan de signalisatie kan het zeker niet gelegen hebben, want die stond er duidelijk én massaal. Blijkbaar is een verkeersbord alleen niet voldoende, en moet je helaas ook vaak repressief optreden. Heel vervelend. Zeker hier, want het ging om zo'n honderd auto's. Als er één begint met toch te parkeren naast de verbodsborden, dan volgt de rest plots vanzelf. We hebben vrijdag besloten om de werken uit te stellen, want hier was het nog moeilijk om te beginnen. We plaatsen nieuwe borden en plannen we de werken woensdag. Dan zal 's ochtends ook effectief een politieploeg een oogje in het zeil houden. Wie dan nog verkeerd parkeert, riskeert effectief een boete en takelkosten." (RTZ)