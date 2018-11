Huursubsidies voor vijf Limburgse scholen BVDH

08 november 2018

17u06 0 Hasselt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan vijf Limburgse scholen een huursubsidie waarmee ze hun schoolgebouwen kunnen vernieuwen of extra plaatsen in de klas kunnen realiseren.

Eerder dit jaar kregen al 59 Vlaamse scholen een dergelijke subsidie. Nu komen daar nog eens 18 extra scholen bij en voor Limburg zijn dat er vijf. Deze nieuwe projecten komen 3.250 leerlingen ten goede. De scholen zullen samen jaarlijks 715.751 euro huursubsidie ontvangen. In totaal gaat het om een bijkomend investeringsbudget in nieuwe schoolinfrastructuur van bijna 25 miljoen euro. De huursubsidies moeten het mogelijk maken om flexibel en relatief snel bijkomende plaatsen in de klas te realiseren of bestaande schoolgebouwen te renoveren. Zo kan in een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld vlot een nieuwe school gerealiseerd worden of in een buurt waar veel jonge gezinnen gaan wonen kan een kantoorgebouw tot een sporthal omgebouwd worden.

De Limburgse scholen die “in de prijzen” vallen zijn: basisschool De Tuimelaar in Hasselt, waar een nieuwe polyvalente zaal van 16.180,91 euro komt; de secundaire school Spectrumcollege OLVI in Paal waar modulaire units (72.701,93 euro) komen; VCLB Noord-Oost Limburg in Bree dat een nieuwbouw (18.576 euro) krijgt en Vrije Lagere School in Tessenderlo (31.681,62 euro) en De Dommelbrug in Peer (7.000 euro) waar eveneens modulaire units komen.

Ook in 2019 kunnen scholen een huursubsidie aanvragen. Alle info is te vinden via www.agion.be/huursubsidies.