Huisjesmelker moet 12.520 euro betalen 21 april 2018

02u50 0 Hasselt Een 37-jarige man uit Hasselt moet in totaal 12.520 euro ophoesten na een veroordeling voor huisjesmelkerij.

De man verhuurde twee jaar lang een bungalow in vakantiepark 'De Grote Zeemeeuwen' in Koksijde. Maar het probleem was dat de burgemeester al in mei 2014 de sluiting van de bungalow bevolen had omdat die ronduit onveilig was. De woonst was vervallen, er waren grote vochtproblemen en de elektriciteitsvoorziening rammelde. De combinatie van die tekortkomingen hield een groot risico op brand in.





340 euro per maand

En toch verhuurde de Hasselaar zijn bungalow nog 28 maanden lang - hij vroeg er zelfs 340 euro per maand voor. Na een klacht kreeg hij echter de wooninspectie over de vloer, waarop de bungalow prompt gesloten werd. De overeenkomst met de huurder werd ook meteen geschrapt.





De verhuurder kreeg al een zware administratieve boete van meer dan 10.000 euro omdat hij het woonverbod schond en een onwettig huurcontract opstelde. Daar komt nu nog een gerechtelijke boete van 3.000 euro bij. Bovendien moet hij alle huurgelden terugbetalen, wat neerkomt op nog eens 9.520 euro. (JHM)