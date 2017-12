Huis van het Kind krijgt fysieke locatie 02u35 0

In het voorjaar van 2018 zal het 'Huis van het Kind' in Hasselt een fysiek adres krijgen in de Maastrichterstraat. Hier zullen Hasseltse gezinnen, toekomstige ouders en iedereen die te maken heeft met gezinsondersteuning welkom zijn. "Het wordt een plek waar je terecht kan met kleine en grote vragen over kleine en grote kinderen", vertelt schepen Karolien Mondelaers (CD&V). Op maandag 30 maart 2015 ging het Huis van het Kind officieel van start als samenwerkingsverband tussen 27 organisaties in Hasselt. Die teller werd intussen op 42 gezet. Al deze organisaties streefden en streven dezelfde doelstelling na, namelijk een kwaliteitsvol aanbod realiseren voor gezinnen met kinderen, jongeren en toekomstige ouders.





De focus ligt op thema's rond opvoedings - en onderwijsondersteuning, gezondheid en ontwikkeling. Het Huis komt tegenover de opvoedingswinkel van Hasselt en krijgt ook een eigen website. Voor de lay-out hiervan is de stad op zoek naar de hulp van kinderen en jongeren uit Hasselt die de tekeningen voor de website willen ontwerpen. Je kan hiermee een mooie prijs van 500 euro winnen.





Via de websites www.hasselt.be en www.huizenvanhetkind.be kan je meer info verkrijgen (BVDH)