Hotelschool ziet aantal leerlingen en cursisten verder terugvallen Horecavorming Vlaanderen: “Er dringt zich een campagne voor de herwaardering van het beroep op” Dirk Selis

10 december 2018

18u10 0 Hasselt De Hasseltse Hotelschool ziet haar leerlingenaantal jaar na jaar dalen. “De laatste jaren is het aantal cursisten dalend in de horeca- en ambachtsopleidingen gaande van 10 tot 20 procent, voor zowel dag- als avondonderwijs. De kookhype loopt op zijn laatste benen als ze al niet voorbij is en de hoge werkdruk en de afschaffing van de vestigingswet doen de rest”, zegt Rudy Rampelberg, coördinator van CVO Step. Ook de directeur van Hotelschool Hasselt Karel De Lahaye erkent die trend.

“In Vlaanderen is er sinds kort geen vestigingswet in de horeca meer. Dit maakt dat iedereen een horecazaak kan beginnen zonder dat hij of zij een diploma moet voorleggen. De drempel is dus zeer laag, maar dat maakt meteen ook de behoefte om een diploma te halen in een hotelschool voor velen overbodig. Aan de andere kant zit je met horecaondernemers zonder culinaire bagage die dan weer vaker afhankelijk worden van een goede geschoolde chef-kok. Dus komt het beroep van hulpkok en kok nog meer als knelpuntberoep in beeld.” zegt Rudy Rampelberg van CVO Step, de avondschool van de Hotelschool zeg maar.

Ook de bekende Brugse Hotelscholen Spermalie en Ter Groene Poorte zien hun leerlingenaantal jaar na jaar dalen. De topjaren liggen in het verleden en ook daar wijst men al langer naar een kookhype die op zijn laatste benen loopt terwijl de hoge werkdruk jongeren afschrikt. “Ook bij het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap merken we dat er minder leerlingen voor een opleiding hotel kiezen”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO! “Al een aantal jaar merken we een daling in de inschrijvingscijfers.”

Minder Hobbykoks

“In het avondonderwijs tekent zich diezelfde trend af. Cursisten die starten met als doel persoonlijke ontwikkeling, kunnen de avondcursus steeds moeilijker combineren met hun dagtaak. We zien ook dat de donderdagavond steeds minder in trek is, als lesavond. De trend bij de hobbykoks is wel dat cursisten hun opleiding aanvullen met Masterclasses en een circuit starten in workshops. Een kleiner maar trouwer en gespecialiseerd publiek dus”, zegt Rampelberg.

Bake Off

Maar er is ook wat goed nieuws. Zo kent de afdeling Bakkerij in Hasselt een stijging in aantal cursisten. Hier noteert men een stijging van 15 procent, maar het gaat hier duidelijk over een kleinere groep dan de horecaopleidingen. Of daar het televisieprogramma “Bake Off Vlaanderen” dan weer een positieve rol in speelt, is nog maar de vraag.

Herwaarderingscampagne

Bij Horecavorming Vlaanderen denkt men aan een campagne om het beroep te herwaarderen eerder dan leerlingen rekruteren. “Uit onze contacten met de verschillende hotelscholen begrijpen we dat de opleidingen klappen krijgen. Door al die kookprogramma’s ontstond er de dubbelzinnige perceptie dat zolang je goed kon koken, je ook een restaurant kon opstarten. Niet dus, de ganse reglementering rond voedselveiligheid en het repetitief karakter om telkens maar eenzelfde gerecht tientallen keren opnieuw op het juiste moment te serveren, zie je niet op tv”, zegt Pieter Tratsaert van Horeca Vorming Vlaanderen.