Hogeschool PXL zet fors in op werkplekleren Dirk Selis

26 januari 2019

11u19 34 Hasselt Een fiere algemeen directeur te midden van elf studenten die de toekomst hoopvol tegemoet zien. Dat is het nieuwe campagnebeeld van Hogeschool PXL. De hogeschool biedt vanaf volgende academiejaar vijftien nieuwe graduaatsopleidingen aan en trekt de kaart van werkplekleren. PXL zet samen met werkgevers uit de regio in op de verdere democratisering van de hogescholen.

Volgend academiejaar breidt Hogeschool PXL haar opleidingsaanbod fors uit. De graduaatsopleidingen aan de hogeschool vervangen de huidige HBO5-opleidingen die door de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO) worden georganiseerd.

Graduaat en bachelor in 3,5 jaar

Graduaatsopleidingen situeren zich tussen het niveau secundair onderwijs en het bachelorniveau. Het zijn korte opleidingen die doorgaans in zowel dagonderwijs (twee jaar) als avondonderwijs (drie jaar) worden aangeboden. PXL organiseert graduaatsopleidingen in business, technologie, informatica, sociaal werk en de zorgsector. Wie een graduaatsdiploma behaalt is onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt, maar kan ook een professioneel bachelordiploma behalen via een verkort programma van anderhalf jaar, dus na 3,5 jaar studeren in totaal.

Specifieke lerarenopleiding

Wie na een graduaats- of een bacheloropleiding voor leraar wil studeren, zal dat vanaf volgend academiejaar ook aan de hogeschool kunnen doen. De specifieke lerarenopleiding, vroeger ook bekend als de D-cursus of het getuigschrift pedagogische bekwaamheid, wordt omgevormd tot een verkorte educatieve bachelor of een educatieve graduaatsopleiding.

Algemeen directeur Ben Lambrechts: “We hebben als hogeschool altijd goed samengewerkt met de CVO’s, en hebben veel van elkaar geleerd. Die samenwerking resulteert in een sterk en uitgebreid aanbod dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze regio. Dat we de graduaatsopleidingen samen met de bedrijven en organisaties uit de regio organiseren is een win-win voor alle partijen: het onderwijs, het werkveld en de studenten.”