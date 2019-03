Hogeschool PXL verwelkomt 60 organisaties op Salon van de Vrijwilliger PXL-studenten Sociaal werk geven vrijwilligerswerk een hip imago Dirk Selis

22 maart 2019

14u25 0 Hasselt Op dinsdag 26 maart organiseert PXL-Social Work het Salon van de Vrijwilliger in Hasselt. Het Salon is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een vaste waarde voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Hoewel het enthousiasme om vrijwilligerswerk te doen groot is bij velen, is het niet evident voor organisaties om alle ‘vacatures’ voor vrijwilligers ingevuld te krijgen. Daarnaast is het Salon een ideale ontmoetingsgelegenheid voor eenieder die zich belangeloos wil inzetten voor de samenleving. Voor deze gelegenheid zal Vlaams minister Jo Vandeurzen de PXL-Award voor de Vrijwilligersorganisatie van het Jaar uitreiken.

“Duizenden vrijwilligers zijn dagelijks in de weer bij talrijke Limburgse organisaties. Een inzet die het hart van de samenleving elke dag opnieuw zichtbaar maakt en onontbeerlijk is om het ‘samen leven’ elke dag weer vorm te geven. Als hogeschool die studenten Sociaal werk opleidt vinden we het belangrijk om dit te beklemtonen en te ondersteunen,’ zegt Filip Giraldo, departementshoofd PXL-Social Work.

Ambassadeurs

Veel organisaties merken dat er een groot enthousiasme is om vrijwilligerswerk te doen, maar toch blijft de nood aan vrijwilligers groot. Voor heel wat organisaties blijft het een uitdaging. Ze moeten vrijwilligers aantrekken en rekening kunnen houden met hun beschikbaarheid en wensen. Vrijwilligers vandaag de dag zijn immers mondiger en kieskeurig geworden. “We merken ook dat er in de perceptie van vrijwilligerswerk vaak een sfeer en geur van mottenballen hangt en dat is geheel ten onrechte,” zegt Filip Giraldo. “Ons doel is om samen met de organisaties te werken aan een beter imago voor iedereen die zich inzet voor een warmere samenleving, en zo twijfelaars over de streep te trekken. Het is niet alleen vanzelfsprekend dat onze studenten of junior-collega’s zich als sociaal werkers van morgen engageren in de samenleving. We willen hen vooral aanmoedigen om hun rol als ambassadeur van het vrijwilligerswerk op te nemen en goesting over te dragen.”

Limburgse vrijwilligersorganisatie van het jaar

Op het Salon van de Vrijwilliger bieden we meer dan 60 deelnemende organisaties de mogelijkheid hun netwerk nog sterker te maken en nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Bovendien is er die avond ook een aantrekkelijk aanbod van interactieve lezingen. Omstreeks 18 uur brengt Vlaams minister Jo Vandeurzen een bezoek aan de verschillende vrijwilligersorganisaties en reikt hij de PXL-award voor de ‘Limburgse vrijwilligersorganisatie van het jaar’ uit.

Het Salon van de Vrijwilliger is een initiatief van PXL-Social Work en vindt plaats op dinsdag 26 maart 2019 van 16 tot 21 uur in PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D), 3500 Hasselt