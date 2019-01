Hogeschool PXL start met eerste Engelstalige professionele bachelor in Limburg Commissie Hoger Onderwijs zet licht op groen voor Engelstalige opleiding Communicatiemanagement Dirk Selis

31 januari 2019

14u39 0 Hasselt De Commissie Hoger Onderwijs van de Vlaamse Overheid heeft het licht op groen gezet voor de Engelstalige Professional Bachelor in Communication Management aan Hogeschool PXL. Die gaat vanaf september 2019 van start. Het is de eerste professionele bacheloropleiding in Limburg die in het Engels wordt aangeboden. Hogeschool PXL mikt hiermee op buitenlandse en Vlaamse studenten. De hogeschool blijft de bachelor Communicatiemanagement ook in het Nederlands aanbieden.

Algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL: “We zijn zeer tevreden met deze erkenning van de commissie. Ons doel is om studenten nog beter te wapenen op de arbeidsmarkt, en hen alle kansen te bieden in een praktijkomgeving waar Engels de voertaal is, internationaal, nationaal en regionaal.”

De inrichting van Engelstalige opleidingen komt tegemoet aan de ambitie om ook buitenlandse, internationale, anderstalige studenten aan te trekken. De taalbarrière die bestaat bij de Nederlandstalige opleiding vervalt immers. Voor kandidaat-studenten uit de Europese hogeronderwijsruimte betekent deze internationale studie-ervaring de concretisering van de ambities uit de Bologna-verklaring. Ook voor studenten vanuit uitwisselings- of samenwerkingsakkoorden betekent het Engelstalig aanbod een pluspunt.

Internationale context

Ook de Vlaamse studenten beseffen de meerwaarde van een opleiding waarin een gedeelte van de opleidingsonderdelen anderstalig wordt ingericht, en die optimaal voorbereidt op de internationale context van het vakgebied en op de eisen van de rekruteerders van de arbeidsmarkt.

Een internationaal georiënteerde en cultureel gediversifieerde studieomgeving komt ook de Nederlandstalige studenten ten goede. Deze ‘internationalisering at home’ biedt aan de studenten ‘thuis’ de mogelijkheid om specifieke internationaal gerichte competenties aan te leren, zoals Engelstalige communicatievaardigheden, werken in internationaal samengestelde teams, het aanvaarden en positief benutten van crossculturele verschillen, en dit op menselijk en op professioneel vlak. De kennis van de Engelse taal met inbegrip van het professionele jargon vergemakkelijkt het functioneren in internationale werkomgevingen waar afgestudeerden kunnen terechtkomen. Met dit groen licht van de Commissie Onderwijs verwacht Hogeschool PXL een goedkeuring door de Vlaamse Regering.