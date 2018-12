Hier snuif je de Limburgse kerstsfeer op Marco Mariotti

07 december 2018

16u59 0 Hasselt Het zal eerder regen dan sneeuw zijn dat we dit weekend mogen verwachten, maar onze provincie maakt zich klaar om de kerstsfeer uit te rollen. Winterland in Hasselt opende eind november al, maar de meeste kerstmarkten ontvangen vanaf dit weekend het grote publiek. Lichtjes, muziek én glühwein. Wij maakten een overzicht van de meest populaire ‘places to be’.

Sint-Truiden

Dit weekend gaat De Warmste Maand van start, ook in Zuid-Limburg. Het stadscentrum van Sint-Truiden is al even mooi verlicht en de etalages zijn omgetoverd tot prachtige wintertaferelen. De opbouw van Het Warmste Plein op de Groenmarkt met schaatsbaan, winterbar en De Warmste Tafel is zo goed als afgerond. Op 14, 15 en 16 december 2018 zullen er kraampjes staan op de Grote Markt en zullen de handelaars hun terrassen tot winterbars omtoveren.

Een maand lang vormt de Groenmarkt het decor van Het Warmste Plein met een schaatsbaan, een winterchalet en De Warmste Tafel. Tegelijk maakt Shop & The City zich op voor een nieuwe feestmaand december. Zaterdagavond wordt het openingsweekend feestelijk ingezet met Partyband Fons en die van Ons in de Winterchalet.

Hasselt

Vaste waarde in het Limburgse aanbod en dé grote publiekstrekker blijft Winterland aan het Kolonel Dusartplein. Deze editie zal opnieuw een reuzenrad dé blikvanger van Winterland Hasselt vormen. Het reuzenrad telt 24 open gondels van zes plaatsen. 144 keer plezier dus mét zicht over een groot deel van Hasselt-centrum.

Aan het huis van de Kerstman - die nog maar sinds vrijdag in Hasselt zit - kan je elke dag terecht voor een bezoek in zijn authentieke huis. Je kunt er hem vinden van 8 december tot en met 30 december. Elke dag tussen 12 uur en 20 uur. Wie wil, kan zelfs een selfie met hem maken.

Genk

Het stadsplein in Genk-Centrum transformeert vanaf 14 december tot een schaatsbaan. ‘Genk Schaatst’ staat helemaal in het teken van winter. Op de Grote Markt kan je drie weken lang terecht voor uren schaatsplezier. Na het schaatsen, glijden en mogelijk ook eens vallen, kan je terecht bij de kraampjes en chalets rondom de piste. Het gezellige wintercafé zal er ook weer staan. Schaatsen kan je trouwens ter plaatse huren. En glijden maar!

De hele Grote Markt baadt trouwens in een gezellige wintersfeer: in het omliggende winterdorp zijn er bijna dagelijks muzikale optredens en de omliggende restaurants en cafeetjes plaatsen ook leuke standjes op hun terrassen.

Bokrijk

Het meest magische plekje van de provincie bevindt zich in de kerstmaanden mogelijk in Bokrijk. Winteravonden gaat er ook deze maand van start en loopt van 26 december tot 6 januari. Veel bijval zal de nostalgische kermis met retro-attracties weer krijgen. Grote en kleine kinderen kunnen er terecht op de rups, de carrousel en de vliegertjes of in de ballenkraam. Vooral het reuzenrad is telkens top.

Zoals vaker in Bokrijk worden menig ouder, opa en oma als het ware terug in hun kindertijd gekatapulteerd. De sfeer in het idyllische openluchtmuseum is warm, en de duizenden lampen zorgen voor die extra dimensie.

Overige kerst- en winterevenementen:

Op maandag 17 december kan je van 17 tot 22 uur terecht op de kerstmarkt in Neeroeteren. Daar zullen meer dan 100 kraampjes staan én een kindercarrousel. Zaterdag 22 december vieren ze in Helchteren ‘Kerst in ‘t Dorp’. Het Sint-Trudoplein wordt een feestplein met optreden van onder meer Robby Longo.

In Hoeselt halen ze op 16 december al alles uit de kast bij Bormanshof. Van 13 tot 21 uur kan je tussen de marktstandjes wandelen en genieten van een warm drankje of hapje.

Bij de terreinen van ‘t Weyerke in Heusden-Zolder organiseren ze op 14 december ook een kerstmarkt met meer dan 40 standen. Het initiatief is gelinkt aan de Music for Life actie van Studio Brussel. ‘Magic for Life' heeft het evenement waar je kerstgeschenken vindt en kan genieten van iets lekkers.

op 15 december organiseert Termien een kerstmarkt in Genk. En in Wellen kan je voor kerstsfeer élk weekend terecht in de omgeving van Stroopfabriek tot en met 23 december. De Open Poort in Overpelt doet nu zondag 9 december hetzelfde.

Aan de Doorstraat 7 in Kozen bij Nieuwerkerken kan je terecht bij de Open Kersttuin van Marc. Heel zijn tuin werd omgebouwd tot een gezellig kerstparadijs. De inkom is ook daar gratis.