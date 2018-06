Hier fiets je door de boomtoppen BOSLAND IS TEGEN EINDEJAAR UNIEKE ATTRACTIE RIJKER MARCO MARIOTTI

20 juni 2018

02u54 0 Hasselt In Bosland in Hechtel-Eksel kan je binnenkort door de boomtoppen fietsen. Het gaat om de nieuwste attractie van de provincie gebouwd met middelen van het SALK-project. "Investeren in Limburg als fietsparadijs is nodig", zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA).

Wie dacht dat fietsen door het water in Bokrijk al straf was, trekt binnenkort grote ogen als hij door Bosland in Hechtel-Eksel fietst. Daar starten deze maand de werken aan de futuristische fietsbrug die door de boomtoppen op tien meter hoogte loopt. "'Fietsen door de Bomen' wordt een iconische fietsbrug die je laat fietsen tussen de kruinen van de bomen aan het Pijnven in Hechtel-Eksel", zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. "Vlaanderen investeert 2,7 miljoen euro om het Limburgse fietsnetwerk naar een nog hoger niveau te tillen. Deze fietsbrug wordt een toeristische attractie die veel volk zal lokken om er te komen fietsen. Dat betekent ook extra gasten in de Limburgse hotels, extra volk op de Limburgse terrassen en extra klanten in de Limburgse handelszaken." Het concept kadert in de strategie van Toerisme Limburg om een extra belevingslaag op het fietsroutenetwerk te leggen: de visienota 'Cycling Synergy'.





400.000 bezoekers

"Het fietsroutenetwerk is en blijft onze grootste toeristische troef", zegt gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens (Open Vld). "Maar om die koppositie als Fietsparadijs te versterken, moeten we blijven innoveren. En dat doen we met een reeks unieke fietsprojecten, verspreid over de provincie. Die strategie werkt. Dat bewijst het succes van Fietsen door het Water in Bokrijk waar we bijna 400.000 fietsers zagen passeren."





De staalconstructie wordt zoveel mogelijk in het atelier van de fabrikant voorbereid en daarna ter plaatse gemonteerd.





Helling van 4 procent

De fietsbrug van zevenhonderd meter lang stijgt geleidelijk tot 10 meter hoogte en heeft bij momenten een hellingsgraad van 4%. De steunpalen staan vast in een puntsgewijze fundering van stalen schroefpalen, die de impact op de natuurlijke omgeving tot een minimum beperken.





Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agent voor Natuur en Bos: "In Limburg hebben we prachtige natuurgebieden waar we heel hard aan werken. Door ze zo spectaculair te ontsluiten, kunnen bezoekers deze natuur op een heel bijzondere manier beleven."





'De boom in'

In het Boslandverhaal koos de gemeente Hechtel-Eksel toepasselijk voor het thema 'de boom in'. "Dit maken we waar met het Treehouse, waar je tussen de boomtoppen kan vergaderen", besluit burgemeester Jan Dalemans (HE). De bouwwerken zullen tegen het einde van het jaar afgerond zijn.