Hevige rookontwikkeling in operatiezaal Jessa Ziekenhuis 26 maart 2018

02u31 0 Hasselt De brandweer is zaterdagvoormiddag met man en macht moeten uitrukken naar het Jessa Ziekenhuis.

Een elektriciteitspaneel in de operatiekamer op de derde verdieping vatte vuur door een kortsluiting. Daar ging vooral heel wat rooktontwikkeling mee gepaard. "We hebben veel geluk gehad", zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers.





Ventileren

"De brandweer heeft de ruimte moeten ventileren, maar evacuatie bleek niet nodig. Er ging wel geurhinder mee gepaard en daarom werden ook CO-metingen uitgevoerd in alle gangen. Die bleken overal negatief."





Ook op de kraamafdeling heerste er enige bezorgdheid, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. "De operatiezaal kon in de namiddag weer worden vrijgegeven en rond 15 uur was alles weer hersteld. Er stonden zaterdag enkele spoedoperaties gepland, maar die konden doorgaan in andere zalen." Ook de geplande operaties van vandaag en de rest van de week zullen niet in het gedrang komen. "We hebben veel geluk gehad, maar de schade is al bij al beperkt gebleven." (MMM)