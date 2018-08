Het zebrapad is vermist 07 augustus 2018

02u38 0 Hasselt Vreemde situatie aan de Kiewitstraat in Hasselt. Daar worden automobilisten met verkeersborden nog steeds gewaarschuwd voor het zebrapad. Nochtans is die oversteekplaats al ruim een jaar geleden uitgewist na asfalteringswerken. "Maar het komt terug", zo belooft de schepen.

De bizarre oversteekplaats midden in het bos, en ook vlakbij camping 'Relax' van Pukkelpop kwam in 2012 al eens in het nieuws. Toen was de situatie omgekeerd: arbeiders hadden het zebrapad geschilderd, maar oversteken was er onmogelijk. Aan beide kanten van de rijbaan kwam het zebrapad immers uit op een diepe gracht. Nadien werden er brugjes aangelegd en kwamen er verkeersborden. Sindsdien ligt het zebrapad op de wandelroutes rond de populaire kinderboerderij. Vorig jaar werd de Kiewitstraat echter opnieuw aangelegd. Over de hele lengte kwam er een nieuwe laag asfalt. Nadien kwamen schilders ook de verfwerken in de straat opnieuw uitvoeren. Alleen het bewuste zebrapad kwam niet meer terug. "Of die oversteekplaats nu toch weer is afgeschaft? Helemaal niet", zo benadrukt schepen van mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a) van Hasselt. Hij polste gisteren bij de stadsdiensten. "Het is niet meteen duidelijk wat er is misgelopen. Maar als die verkeersborden er nog staan, komt ook het zebrapad zeker weer terug. We gaan er werk van maken." (RTZ)