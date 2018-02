Het mag méér zijn dan friet of spaghetti GAULT&MILLAU BRENGT GIDS VOOR ÉN DOOR KINDEREN UIT TOON ROYACKERS

08 februari 2018

02u26 0 Hasselt Een kindermenu hoeft zich lang niet altijd te beperken tot worst-met-friet of een spaghetti bolognaise. Want jazeker, ook het jonge volkje kan een uitstekende smaak hebben. Daarom stuurde culinaire gids Gault&Millau voor het eerst een delegatie kinderen op pad langs de Hasseltse restaurants. Om een gids samen te stellen, of wat dacht u?

"Toegegeven: ook in Hasselt zie je nog vaak dezelfde klassieke kindermenu's op de kaart staan", zegt Philippe Onclin, verantwoordelijke van Gault&Millau. "We wilden de restauranthouders eens wat meer uitdagen, en voor de kinderen zelf gewoon wat meer variatie op de kaart krijgen. Het is toch doodjammer dat de keuze zo vaak beperkt blijft? We vinden het net heel belangrijk dat ook de jongere generatie al vroeg bezig is met smaak en gezondheid. Ze staan daar trouwens veel meer voor open dan we zelf zouden denken. Twaalf restaurants gingen de uitdaging aan, en wie konden beter vragen om in de jury te zetelen dan een grote groep kinderen? Zij mochten afgelopen maand allemaal hun voetjes onder tafel steken en punten geven op smaak, gezelligheid en gezondheid."





Het resultaat is een kleine gids met twaalf Hasseltse restaurants, mét een streng oordeel van de kinderjury. "Het is misschien nog een klein boekje, maar voor ons wel een absolute wereldprimeur", aldus Onclin. "Het is de eerste culinaire gids die wij voor kinderen uitgeven. Ik was zelf verrast toen ik mocht vaststellen waar kinderen allemaal op letten. Zelfs de bordschikking namen ze mee in hun rapport! Eigenlijk is dit gewoon heel positief voor de toekomst. Er staat zonder twijfel een grote groep fijnproevers klaar."





Drie winnaars

Drie van de twaalf opgenomen restaurants kaapten een prijs weg. Het Theatercafé aan het Cultuurcentrum mag zich het 'Smakelijkste restaurant voor kinderen' noemen. De koks van L'Aperi Vino, aan de Zuivelmarkt, waren volgens het jonge volkje dan weer het creatiefst, terwijl de 'Levensboom' aan het Leopoldplein de gezondste kindergerechten serveert. De Hasseltse Restaurantgids voor Kids is verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme.