Herkenrodekazerne verandert in wijk met 141 flats en stadstuin 23 augustus 2018

Tegen 2021 zal een eerste deel van de Herkenrodekazerne in het centrum van Hasselt omgevormd zijn tot een nieuwe stadswijk.

Zeven jaar staat de oude Herkenrodekazerne in de binnenstad van Hasselt al leeg, sinds in 2011 het vredegerecht verhuisde.





Er werd een nieuwe bestemming gezocht voor de oude legerkazerne, met vooraan nog de beschermde poortgebouwen. "Dat beschermd deel blijft uiteraard behouden", zegt Michel Verhoeven namens vastgoedontwikkelaars Kolmont en Vestio.





Universiteit

"Dat gedeelte zal de Universiteit Hasselt straks gebruiken. De rest zullen we omvormen tot een nieuwe wijk met alles samen 141 appartementen. De eerste 91 daarvan zullen over drie jaar al klaar zijn. Het gaat zowel om kleinere studio's als om appartementen met drie slaapkamers. In het hart van de voormalige kazerne richten we een nieuwe stadstuin in. Die zal voortaan publiek toegankelijk zijn. Er komen zelfs nieuwe doorsteken richting aanpalende straten. De nieuwe ondergrondse parking wordt trouwens rechtstreeks verbonden met de parking onder het Kolonel Dusartplein."





Start-ups

Een deel van de Herkenrodekazerne blijft in de beginfase nog leegstaan.





"Dat is natuurlijk geen mooi zicht", aldus Michel Verhoeven. "We hebben daarom afgesproken dat kunstenaars en start-ups het deel tijdelijk kunnen gebruiken tegen gunstige voorwaarden." (RTZ)