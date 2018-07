Heraanleg stadspark vertraagd door warmte 13 juli 2018

02u47 0

De eerste fase van de heraanleg van het Hasseltse stadspark wordt momenteel afgerond. "Initieel was het doel van onze aannemer om nog voor de start van het bouwverlof, maandag 16 juli, klaar te zijn. Door de warmte hopen we nu tegen de tweede helft van augustus klaar te zijn", vertelt schepen van Groen Valerie Del Re (sp.a).





Het probleem zijn de hoge temperaturen en het grote verschil met de temperaturen 's nachts. "Dit zorgt ervoor dat het beton van de nieuwe wandelpaden te snel droogt en barst. Bij gewone betonverhardingen kan het toevoegen van specifieke middelen - bekend onder de vakterm curing - of het afdekken met plastic folie het uithardingsproces vertragen. Maar onze paden bestaan uit gewassen beton, waarbij deze technische hulpmiddeltjes niet mogelijk zijn. Daarom besloten we in samenspraak met de aannemer om enkel nog bij optimale weersomstandigheden beton te storten", legt Del Re uit.





Eerder werden op 25 juni al grote delen van het park afgesloten voor het publiek. Door de vertraging aan de werken blijven deze afgesloten delen van het park ontoegankelijk voor publiek. De hondenweide en de speeltuin blijven wel bereikbaar." (BVDH)