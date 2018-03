Hells Angels niet allemaal naar zelfde gevangenis 09 maart 2018

03u01 0 Hasselt Zeven van de twaalf Hells Angels die gearresteerd werden bij een federale actie, zijn effectief aangehouden door de onderzoeksrechter. Daar horen ook de presidenten van afdeling Genk en Rekem bij.

Bij grootschalige politie-invallen in het kader van een onderzoek naar de motorbende Hells Angels werden dinsdagavond twaalf personen opgepakt. Drie mensen werden vrijgelaten. Twee anderen zijn vrij onder voorwaarden. Niet alle Hells Angels zullen naar de Hasseltse gevangenis worden overgebracht; enkelen zullen in Leuven worden opgesloten. In Hasselt verblijven momenteel nog leden van motorbendes. "Maar we verwachten niet meteen problemen", zegt gevangenisdirecteur Bert Vermeulen. "In extreme gevallen kunnen we mensen apart plaatsen, maar we hebben voorlopig geen aanwijzingen dat dat nodig zal zijn." Onder meer Ali Ipekci, die in 2013 veroordeeld werd voor de drievoudige moord op de Outlaws in Eisden, zit in Hasselt. Hij zit een celstraf van dertig jaar uit. Over zijn relatie met de huidige Hells Angels is voorlopig niet veel geweten. Officieel is hij nog steeds lid, en staat hij op de lijst van de BHC (Bighouse Crew) wat verwijst naar alle Angels wereldwijd die in de cel zitten.





Duitse president

Ook Carlo D. uit Maasmechelen zit sinds december 2017 achter de tralies. Hij duikt op in een ander gerechtelijk onderzoek. Carlo D. was president van 'chapter Rekem', maar verhuisde een tijd geleden weer naar de Genkse afdeling. In Rekem staat een Duitse president met roepnaam Ziggy nu aan het roer. Voor Genk zou dat G. P. zijn, met roepnaam 'Luca', een veertiger uit het Genkse.





Het onderzoek van het federale parket werd gevoerd omdat de motorbendes zich in de provincie Limburg zijn komen vestigen. Ze moeten immers naar onze contreien uitwijken omdat de buurlanden de motorbendes verbieden of onder druk zetten. De aanwezigheid van de motorbendes in Limburg veroorzaakte al geregeld incidenten, zoals het in brand steken van voertuigen. (MMM)