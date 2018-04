Heethoofd blokkeert hartpatiënt aan spoed MAN WEIGERT OPZIJ TE GAAN EN SLAAT VOORRUIT AMBULANCE IN TOON ROYACKERS

12 april 2018

02u51 0 Hasselt Een agressieve man heeft dinsdagavond een ambulance de doorgang versperd aan de spoedafdeling van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, en vervolgens ook nog even de voorruit van het voertuig verbrijzeld. Wat het voorval zo mogelijk nog hallucinanter maakt: aan boord was een hartpatiënt die dringend hulp nodig had.

'Hallucinant' is ook de term die kapitein Frank Parthoens van brandweerzone Oost Limburg gebruikt. "Onze ambulance van de post Bilzen werd dinsdagavond opgeroepen voor een dringende tussenkomst in Hoeselt", doet hij het verhaal. "Het ging om een patiënt met hartproblemen. Ook de MUG werd opgeroepen, en gelukkig konden de hulpverleners het slachtoffer stabiliseren. Ze zijn vervolgens doorgereden naar de spoeddienst van het Jessa Ziekenhuis, waar alles in gereedheid gebracht werd om de patiënt de nodige zorgen te bieden."





Maar dat was buiten een heethoofd op de parking gerekend. "Tot grote verbazing van onze ambulanciers stonden een man, vrouw en kind voor de poort van de spoedafdeling", vervolgt Parthoens. "Onze ziekenwagen kon dus niet binnenrijden. Uiteraard hebben onze ambulanciers meteen duidelijk gemaakt dat ze een dringende opdracht hadden, waarop de vrouw en het kind aan de kant gingen. Maar die man bleef hardnekkig staan. Plots klopte hij met zijn vuist de voorruit van onze ambulance kapot. Gewonden vielen er niet, maar onze mensen waren vanzelfsprekend wel verbouwereerd. Ze hebben de spoedafdeling nadien wel kunnen bereiken en het slachtoffer heeft daar de nodige zorgen gekregen." Naar verluidt zou de man zo agressief geworden zijn nadat hem een opname op de spoedafdeling geweigerd werd wegens gebrek aan noodzaak, maar die versie werd nog niet bevestigd.





"Nog nooit meegemaakt"

Intussen was de ambulance van brandweerpost Bilzen wel buiten dienst. "We hebben er alles aan gedaan om die zo snel mogelijk weer gebruiksklaar te maken", klinkt het. "Gelukkig kon er woensdagochtend een nieuwe voorruit geplaatst worden. Omstreeks 10 uur was het voertuig weer operationeel. Maar stel dat er op zo'n moment nog oproepen binnenlopen. Dan moeten ziekenwagens uit de ruimere omgeving ingezet worden. En dat is absoluut geen ideale situatie voor Bilzen. We weten wel dat er in grote steden soms agressie is tegen hulpverleners, maar in Limburg is dat toch eerder zeldzaam. Wij hebben het vanuit brandweerpost Bilzen alleszins nog nooit op deze manier meegemaakt."





Uit cijfers blijkt wel dat het Jessa Ziekenhuis bijna dagelijks met agressie te maken krijgt, al blijft het meestal bij scheldpartijen of hevige woordenwisselingen. Fysieke agressie en het beschadigen van ziekenwagens is zeldzaam. De politie heeft intussen wel de identiteit van het heethoofd achterhaald. Hij werd gisteren nog opgespoord.