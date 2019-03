Heemkundekring gaat film maken over de Tweede Wereldoorlog in Hasselt “Hasseltse moeder met twaalf kinderen op de vlucht moest zich in de oorlog verdedigen met broodmes” Toon Royackers

05 maart 2019

13u31 0 Hasselt “Er zijn zoveel bijzondere zaken gebeurd die dreigen verloren te gaan,” zeggen de leden van de kersverse ‘Heemkundekring van Hasselt’. Een groep liefhebbers van de lokale geschiedenis hebben nog maar pas de handen in elkaar geslagen, en ze hebben al meteen een filmploeg ingehuurd. “We gaan een film maken over de Tweede Wereldoorlog in Hasselt. Onder meer over die Hasseltse moeder die zichzelf én haar kroost van twaalf kinderen met een broodmes verdedigde in het oorlogsgewoel.”

Hasselt had tot voor kort niet eens een heemkundekring. “Heel jammer was dat,” zegt auteur en lokaal geschiedkundige Jos Sterk. “Zelf heeft hij wel al heel wat boeken op zijn naam staan, waaronder vier boeken over de Tweede Wereldoorlog. Tot vorige eeuw werd er gewerkt aan een encyclopedie om de geschiedenis van Hasselt te bundelen. Maar helaas overleed die auteur nog voor het werk klaar is. Als niemand het opschrijft dreigt veel geschiedenis verloren te gaan, en dat is toch ongelofelijk zonde? Er is zoveel gebeurd in het verleden in Hasselt wat de moeite is om door te vertellen aan de volgende generaties.”

Film

Voor het helemaal te laat is willen de leden alvast langs de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog gaan. “Dat zijn mensen van ver in de tachtig en soms zelfs negentig jaar,” beseft Jos Sterk. “Maar wat er toen gebeurd is weten ze nog heel goed. Veel van die getuigenissen heb ik al kunnen opschrijven. Maar het zo veel sterker als we er ook een film van kunnen maken. Als we er nog een goed portret van willen maken is het nu of nooit. Daarom heeft de lokale Hasseltse filmclub toegezegd. Alle laatste getuigen die niet te schuw zijn voor de camera mogen zich aan een bezoekje verwachten.”

Wat er dan zoals gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog in Hasselt? “De grote gebeurtenissen zijn gekend,” beseft Sterk. “Maar de vele menselijke verhalen zijn niet minder waardevol. “Zoals het verhaal van die man die zelf een schuilkelder gebouwd had onder het Sint Hubertusplein in Runkst. Hij vond dat een goed idee, en hij had overduidelijk gelijk. Want toen hij schuilde voor de bommen werd het plein zwaar getroffen. Zelfs het huis van zijn ouders - die niet in de schuilkelder zaten - werd plat gebombardeerd. Toen hij dat zag is hij meteen ter hulp gesneld. Gelukkig kon hij hen nog redden. Of het verhaal van die geheimzinnige Duitse Generaal die zich in het college verstopt had, terwijl hij eigenlijk aan het Oostfront moest zijn.”

Naar het front met twaalf kinderen en een broodmes

“Veel Hasselaren zijn bovendien op de vlucht geslagen. Zoals die twee families met samen veertien Hasseltse kinderen die naar Brussel trokken. Ze waren met twee mama’s en één papa, omdat de andere vader was opgeëist. In Brussel raakten de families echter gesplitst in het oorlogsgewoel. Eén mama en twaalf kinderen raakte gescheiden van de andere ouders met twee kinderen. Zo moest de arme vrouw alleen met een indrukwekkende kroost op de vlucht gaan. Ze raakte in Frankrijk zelfs verzeild aan de gevechten bij het front en moest zich verdedigen met een broodmes. Toch slaagde ze er in om na drie maanden iedereen heelhuids terug te krijgen in Hasselt. Een ongelofelijke prestatie.”

De heemkundekring post regelmatig haat verhalen op de Facebookgroep ‘Djie ziet van Hasselt als djie’