Hectische nacht na ingeslagen bliksem en rukwinden ONDANKS VERSCHILLENDE INCIDENTEN BLIJFT PROVINCIE GROTENDEELS GESPAARD TOON ROYACKERS

09 augustus 2018

02u46 0 Hasselt De hulpdiensten hebben dinsdagnacht de handen vol gehad met branden en schade door de hevige wind. In Opglabbeek ontstond een hevige bosbrand in de Duinengordel. In Ham bliezen rukwinden tijdens het onweer een dakspits van een nieuwbouwwoning. In Zonhoven ging een hele rij dennen in de vlammen op.

Onze provincie werd gelukkig grotendeels gepaard van hevige onweersbuien. Alleen in het westen van de provincie kletterde het even. Dat ging gepaard met hevige regen, maar wateroverlast ontstond er gelukkig niet. Rukwinden waren er des te meer, en dat deed in de nieuwe verkaveling van de Smidsestraat in Kwaadmechelen (Ham) een dakspits wankelen. Die was nog maar net voor het bouwverlof gemetst, maar hij plofte plots op de bouwwerf neer. Een aantal brokstukken vlogen tot tegen de auto's van de buurman. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is groot. De brandweer kwam ter plaatse om de stabiliteit van de rest van de bouwwerf te controleren.





Brand in duinen

Kort na middernacht roken buurtbewoners dan een verdachte geur op de grens van Opglabbeek met Meeuwen-Gruitrode. Daar was brand uitgebroken midden in het bos van de Duinengordel. Getuigen zagen in het maanlicht een rookpluim opstijgen. Brandweerzone Oost Limburg riep meteen versterking in van verschillende posten. In de duisternis was het erg moeilijk de brandhaard te vinden. Daarom werd ook even een drone de lucht in gestuurd. Alles samen gingen vier hectares bos in de vlammen op. "We zijn tot woensdagmiddag in de weer geweest met nablussen in het gebied," zegt kapitein Joost Lismont van brandweerzone Oost Limburg. "Door de wind werden de vlammen telkens weer aangewakkerd." De hele dag bleven ploegen ter plaatse om de zone te controleren. De hevige brandgeur was 's nachts zelfs tot in het Maasland te ruiken.





Rij bomen in lichterlaaie

Aan de Vogelzangstraat in Zonhoven zag een bewoner om 0.45 uur plots dat de rij bomen pal naast zijn huis in lichterlaaie stond. Hij kon nog net zijn auto in veiligheid brengen. Terwijl de vlammen al oversloegen naar een aanpalend weiland, en ook zijn woning bedreigden, begon hij al te blussen met een tuinslang. De toegesnelde ploeg van de Hasseltse brandweer kon erger voorkomen. Aan de woning is er wel beperkte schade door de enorme hitte van de brand.





In de hele provincie kwamen er 's nachts nog meldingen binnen van stormschade. Zo werd onder meer de E314 in Heusden-Zolder even versperd door een omgevallen boom. De brandweer van Beringen moest dan weer een boom weghalen die op de elektriciteitsleidingen aan de Korspelheidestraat was gevallen.