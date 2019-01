Hasseltse superdief 27 maanden langer in de cel BVDH

17 januari 2019

11u37 0 Hasselt Een 38-jarige Hasselaar krijgt een bijkomende gevangenisstraf van 27 maanden en een bijkomende boete van 5.800 euro voor het plegen van een tiental strafbare feiten. Hij bevond zich in staat van wettelijke herhaling.

De Hasselaar was tussen 1 februari 2015 en 17 oktober 2016 goed voor 16 inbraken. Daarbij ging hij onder meer aan de haal met een houtkachel uit Hechtel-Eksel, een kist met militair camouflagenet van de Chiro Hechtel, twee stenen duiven en een fiets uit Hechtel-Eksel en zelfs een lampenkap en bankstel van De Prijzenklopper uit Hechtel-Eksel. Verder sloeg hij ook toe in de C&A Lommel waar hij kledij ter waarde van 88 euro stal. Beklaagde was in het najaar van 2016 ook op bezoek in Peer waar hij onder meer autoradio’s en een plooifiets ontfutselde. Beklaagde was bovendien in het bezit van amfetamines en droeg een vergrendelbaar vouwmes en plooimes. Soms zou hij hulp gekregen hebben van een 40-jarige vrouw uit Maaseik, die bestraft wordt met een werkstraf van 80 uren. Aan één burgerlijke partij moet de Hasselaar 869 euro.