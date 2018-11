Hasseltse studentes verpleegkunde verzamelen 2.222 € voor ‘Rode Neuzen’ Toon Royackers

30 november 2018

14u29 0 Hasselt De teller van de Rode Neuzenactie in Vlaanderen staat weer 2.222 euro hoger. En dat is te danken aan deze studentes en studenten verpleegkunde aan de Hogeschool PIVH in Hasselt. Zij verkochten aan de lopende band wafels, appels en cupcakes om geld in het laatje te krijgen.

“We zijn met opzet gegaan tot een zot bedrag van 2.222 euro precies,” legt Daisy Vanschoonwinkel uit. Zij is studentenafgevaardigde en zelf net afgestudeerd als psychiatrisch verpleegkundige. Met de Rode Neuzenactie wordt ook geld ingezameld voor de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. “Als toekomstig verpleegkundigen weten we hoe belangrijk dat is,” vindt de groep. VTM journalist Faroek Özgünes trok vrijdag naar de Hasseltse school om de cheque in ontvangst te nemen.