Hasseltse PXL-studenten brengen sneakers en streetwear naar Limburg DSS

05 april 2019

17u19 0 Hasselt Sneakerbeurzen zijn een gekend begrip in veel grote Europese steden zoals Berlijn, Milaan en, korter bij huis, Antwerpen. Hasselt kan vanaf 7 april aan dit lijstje toegevoegd worden. Vier Hasseltse PXL-studenten organiseren voor de eerste maal STITCHED, een sneaker en streetwear evenement dat plaatsvindt in het creatieve jeugdcentrum ‘De Serre’.

De Serre wordt op zondag 7 april omgetoverd tot de place to be voor liefhebbers van sneakers en streetwear. Dan strijkt namelijk de eerste editie van STITCHED neer in het hartje van Hasselt. Bezoekers kunnen zich verwachten aan uitgebreide collecties van sneakers en streetwear. De term streetwear staat voor ‘mode van de straat ‘, geïnspireerd door verschillende subculturen wordt deze ‘casual’ kledij, in vaak beperkte oplage, verkocht en is bijgevolg erg gewild bij voornamelijk jongeren en jongvolwassenen. De collecties zullen aangeboden worden door een 15-tal verzamelaars en verkopers uit de Benelux. Van trendy Nikes tot de meest gewilde items van merken zoals Supreme, Palace, Bape en Off-White. “We willen een zo gevarieerd mogelijk aanbod presenteren aan onze bezoekers. We hebben enkele bekende namen uit de sneaker - en streetwearwereld kunnen strikken, maar ook bieden we de mogelijkheid aan opkomende ontwerpers om hun brand te promoten” klinkt het bij de organisatie.

STITCHED

De organisatoren van STITCHED zijn Jogi Bobbaers, Liam Jans, Lucca Keepers en Yannick Louwet, vier PXL-studenten met een passie voor sneakers en streetwear. Met STITCHED willen ze de reeds aanwezige sneaker - en streetwearcultuur in de spotlight zetten. Naast verkoopstanden is er ruimte voor onder andere dj-sets, live ‘customizing’, een skateramp en een sneaker corner waar er genetwerkt kan worden met andere spelers uit het vak. Dit alles omgeven door een unieke locatie en goede vibes.

Inkomkaarten voor STITCHED zijn online verkijgbaar via bit.ly/stitchedtickets (4 euro) en aan de kassa (5 euro).