Hasseltse “koffie en melk”- dealer voor 15 maanden naar de gevangenis DSS

27 februari 2019

16u34

De correctionele rechtbank van Tongeren stuurt een 30-jarige Hasselaar die in ruil voor drugs als drugrunner optrad vijftien maanden naar de gevangenis. Zijn Nederlandse leverancier uit Maastricht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden.

De feiten kwamen aan het licht tijdens het onderzoek naar de Nederlander die terechtstond voor verschillende leveringen van cocaïne en heroïne in onder meer Genk, Bilzen, Hoeselt en Dilsen-Stokkem eind 2017. De politie kon hem twee keer op een dag betrappen met een hoeveelheid drugs tijdens een verkeerscontrole. Tijdens de eerste controle kwam er een sterke cannabisgeur uit zijn auto. De Nederlander overhandigde de agenten spontaan een zakje met een gebruikershoeveelheid cannabis. Diezelfde avond werd de Nederlander opnieuw gecontroleerd op de Europalaan in Genk. Een achterliggende autobestuurder stopte achter de wagen van de Nederlander en vertelde de agenten dat de man enkele meters voor de controle een zak uit de auto had geworpen. De agenten vonden de zak in de berm met daarin 62 gram voorverpakte heroïne en 56 gram cocaïne. In de auto van de Nederlander vond de politie ook een grote som cash geld, een precisieweegschaal, verschillende gsm-toestellen en verpakkingsmateriaal.

Koffie en Melk

Een klant van de Nederlander werd verhoord en die vertelde de politie dat een Hasselaar ook klant was van de Nederlander en haar regelmatig van drugs voorzag die afkomstig was van de Nederlander. Ook andere afnemers vertelden hoe ze bij de Hasselaar “koffie en melk” bestelden, wat codetaal was voor heroïne en cocaïne