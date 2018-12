Hasselts slachthuis in opspraak na dierenmishandeling Dierenrechtenorganisatie Animal Rights eist sluiting VanDrie België Marco Mariotti

14 december 2018

18u09 0 Hasselt Het slachthuis VanDrie België in Hasselt staat in het oog van de storm nadat Animal Rights beelden kon maken van mishandeling. Runderen worden geslagen, geëlektrocuteerd en bij de oren getrokken. Het bedrijf ontkende aanvankelijk, maar gaf later ernstige inbreuken toe. “We zijn een intern onderzoek gestart en veroordelen de feiten”, klinkt het bij de directie.

Animal Rights heeft de Vlaamse overheid gevraagd om slachthuis VanDrie in Hasselt met onmiddellijke ingang te sluiten. De dierenrechtenorganisatie ging undercover én deelde schokkende beelden waarop te zien is hoe onwillige kalveren gewelddadig aan hun oren en hun staart worden getrokken. “Ze worden geschopt, bewerkt met een elektrische veedrijver op het hoofd, het lichaam en tegen de anus", zegt Els van Campenhout van Animal Rights.

“De dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen. Boeren, transporteurs, slachthuismedewerkers en anderen in in de vee-industrie zouden geen toegang mogen hebben tot deze martelwerktuigen.”

Schotwonden

Animal Rights klaagt het gebruik van het pneumatisch pensschiettoestel aan. “Het toestel wordt regelmatig verkeerd geplaatst, zodat de dieren ‘enkel’ verwond worden wat herhaald schieten noodzakelijk maakt voor bedwelming”, klinkt het. “Het is tijd voor een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar dierenleed in de slachthuizen.”

“Intern onderzoek”

Bij VanDrie in Hasselt kwamen ze eerst uit de lucht gevalen. “Zulke dingen gebeuren niet in onze slachthuizen. Ik ben zéker niet overtuigd dat het een recente opname is, afkomstig van ons slachthuis”, reageerde hoofd productie Martijn Van De Wiel eerst. Maar later volgde een tweede reactie dat de inbreuken daadwerkelijk ben hén werden gepleegd.

“Naast een intern onderzoek zullen we nauw samenwerken met de autoriteiten - zoals het federaal voedselagentschap FAVV - om de situatie op te lossen en in de toekomst te voorkomen. VanDrie België neemt dierenwelzijn en het respecteren van de wetgeving zeer ernstig en veroordeelt met klem de inbreuken die op de video te zien zijn”, klinkt het in een mededeling. “We hanteren steeds een proactieve houding naar dierenwelzijn.”

Controle volstaat niet

Slachthuis VanDrie Hasselt heeft volgens Animal Rights een vergunning om 850 kalveren per dag te slachten gedurende 2 dagen per week en 52 weken per jaar, wat neerkomt op 1.700 kalveren per week. “De Vlaamse overheid of VanDrie zelf moet het slachthuis, dat in 2020 toch zal ophouden te bestaan, onmiddellijk sluiten”, vindt van Campenhout.

Momenteel gebeurt de inspectie grotendeels door het federaal Voedselagentschap, maar dat controleert volgens Weyts eerder met het oog op de volksgezondheid dan het dierenwelzijn. Daarom trok hij 3 miljoen euro uit voor een eigen Vlaamse inspectiedienst voor de slachthuizen. “De beelden worden op dit moment onderzocht, maar dit bewijst dat de federale controle door het FAVV niet volstaat”, besloot Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).