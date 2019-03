Hasselts advocaat die eerder al dertig maanden cel kreeg, opnieuw veroordeeld voor opzetten sterfhuisconstructie: negen maanden cel extra VCT

13u34 0 Hasselt Een advocaat uit Hasselt, die eerder al dertig maanden cel kreeg omdat hij tussen 2004 en 2009 sterfhuisconstructies opzette voor 32 bedrijven, is veroordeeld tot een bijkomende celstraf van negen maanden. Ditmaal hielp hij eind 2015 een 48-jarige Genkenaar met een verlieslatende kippenkraam aan de Staatsbaan in Halen. Hij schakelde een Roemeense stroman in. Die ondertekende een vals overnamedocument, liet de firma failliet gaan en vertrok daarna met de noorderzon.

Zaakvoerder M. wilde zijn verlieslatende kippenkraam in 2015 van de hand doen. Hij haalde eerst nog 8.000 euro uit de zaak. Daarna schakelde hij een Roemeense stroman in als nieuwe zaakvoerder. De Hasseltse advocaat T. (58), die zelf beweerde dat hij niets met deze sterfhuisconstructie te maken had, trad wel degelijk op als tussenpersoon. “Hij had kennis van het bedrieglijk opzet van M. en heeft de Roemeen F. als stroman aangebracht. Hij heeft willens en wetens noodzakelijke hulp verleend,” luidde het vonnis. Behalve de celstraf van 9 maanden werd de ex-advocaat ook veroordeeld tot een boete van 3.000 euro en een beroepsverbod van 10 jaar.

De ex-zaakvoerder van de kippenkraam, die inmiddels in vast dienstverband als kok werkt, werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, een boete van 3.000 euro en een bestuurders-beroepsverbod van 7 jaar. De Roemeense stroman kreeg 6 maanden cel en een beroepsverbod van 5 jaar.