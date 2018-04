Hasselt zet nu ook fietstaxi's in VOOR VRIJE GIFT VOEREN STUDENTEN TOERISTEN ROND IN CENTRUM TOON ROYACKERS

07 april 2018

02u44 0 Hasselt De binnenstad van Hasselt verkennen kan vanaf nu ook met de fietstaxi. Gisteren mochten de eerste toeristen zich al nestelen in de comfortabele driewieler. Aan de trappers zitten de gespierde studenten Lichamelijke Opvoeding van de hogeschool UCLL.

Die fietstaxi's zijn vooral bedoeld voor toeristen die de stad op een rustig tempo willen verkennen, maar die toch ook een paar uithoeken willen meepikken," legt schepen van Toerisme Karolien Mondelaers (CD&V) uit. "De Japanse tuin ligt bijvoorbeeld iets buiten het historische centrum, en daar brengen we hen graag al fietsend heen. Achteraan is plaats voor twee personen, en het zijn inderdaad studenten Lichamelijke Opvoeding die je rondrijden. Echte spierbundels hoeven ze daarvoor trouwens niet te hebben, want onze taxi's zijn ook voorzien van een elektrisch motortje. Of ze je mits wat fooi ook naar alle uithoeken van de stad brengen? Dat is niet helemaal de bedoeling," benadrukt de schepen. "Het is een toeristisch initiatief, waarmee we bezoekers vooral willen rondleiden. We gaan dus niet in het vaarwater komen van de klassieke taxi's."





De studenten vertellen tijdens de rit over de Hasseltse binnenstad. Maar wie dat wil kan ook een eigen belevingsroute uitkiezen. Bekende Hasseltse make-upartiest en styliste Palmira Proietti heeft alvast haar 'beautyparcours' uitgestippeld. "Toeristen die daarvoor kiezen krijgen een tablet op schoot en zo krijgen ze mijn filmpje met uitleg over al mijn favoriete plekjes in Hasselt. Hoewel het hier eerder een kleine stad is, zit er toch veel verborgen schoonheid. De Kadetjessteeg om er één te noemen: dat is gewoon 'Central Park', maar dan op Limburgse schaal. In mijn route heb ik ook enkele heel speciale handelszaken opgenomen. Als je een stad wilt verkennen, is het toch leuk om te weten welke bijzondere zaken er zijn?"





Vrije gift

De bekende Hasseltse DJ 'Goldfox' werkt nog deze maand zijn eigen route uit door de Hasseltse binnenstad. "Ook ik neem je mee met alle info op een filmpje op de tablet, terwijl de fietstaxi je naar mijn favoriete plekken brengt. Voor mij zijn dat vooral kunstzinnige plaatsen. Her en der hebben we toch wel unieke gevels en prachtige muurschilderingen. Die kunnen Hasselaren even goed verrassen."





Nog deze maand is er ook een speciale route voor kinderen klaar, die door het lokale kinderparlement werd uitgestippeld. "Hoe je een ritje kan boeken? Eenvoudig: op de toeristische dienst of op onze website www.babbelfiets.be," besluit schepen Mondelaers. "We noemen de taxi's zo omdat we graag een praatje slaan met onze bezoekers. De fietstaxi's rijden uit in het weekend en op feestdagen van 11 tot 15 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn ze ook op donderdag en vrijdag tussen dezelfde uren te boeken. De kostprijs? Gewoon een vrije gift voor onze vriendelijke studenten."