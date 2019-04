Hasselt opgezadeld met miljoenenclaims van crematorium Toon Royackers

04 april 2019

11u12 0 Hasselt De stad Hasselt moet DELA al zeker 1,2 miljoen euro uitbetalen voor het gebruik van het crematorium in het verleden. Dat heeft het Antwerps Hof van beroep deze week beslist. Tussen de stad en de uitbater van het crematorium lopen al sinds 2013 juridische procedures, en die dreigen Hasselt nu zelfs enkele miljoenen euro’s te kosten.

In 1989 kwamen Hasselt overeen dat uitvaartspecialist DELA een crematorium zou bouwen én uitbaten tot het jaar 2088. Maar in 2013 kwam de stad al terug op die beslissing. Hasselt wilde het crematorium voortaan zelf uitbaten, en stelde nieuwe voorwaarden op. Er werd ook een onteigening in gang gezet. Facturen voor het gebruik van de accommodaties bleven intussen onbetaald, en de achterstallen liepen volgens DELA op tot in de miljoenen euro’s.

De stad Hasselt zag dat anders. Zij vonden de kosten voor het gebruik van de infrastructuur buitensporig hoog. Bovendien is de wetgeving intussen veranderd: voortaan mogen alleen nog openbare besturen een crematorium beheren. Het Hof van Beroep in Antwerpen oordeelt desondanks dat de stad al zeker 1,2 miljoen euro mag ophoesten voor het gebruik van het crematorium in 2013. Want ondanks alles bleef Hasselt het gebouw wel verder gebruiken. De bedragen voor 2014 tot 2016 moeten zelfs nog berekend worden, maar ook daarvoor moet de stad nog een bedrag betalen. Dat kan oplopen tot 2,6 miljoen euro.

De onteigeningsprocedure loopt intussen verder. Het nieuwe stadsbestuur erfde het dossier van de vorige ploeg, maar zoekt nu volgens burgemeester Steven Vandeput (N-VA) naar een constructieve oplossing. De stad benadrukt ook dat mensen die afscheid moeten nemen niets zullen merken van de lopende procedures tussen stad en crematorium.