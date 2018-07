Hasselt krijgt eerste Limburgse huisdierendispensarium 25 juli 2018

02u38 0 Hasselt Ook Limburg heeft binnen afzienbare tijd een huisdierendispensarium. Mensen met minder financiële middelen kunnen daar terecht voor elementaire medische zorgen voor hun huisdier. Hasselt voorziet het gebouw voor dit project. De locatie is nog niet bekend.

Het project is een samenwerkingsverband tussen de vzw Beestig Wijs, Provincie Limburg, de Prins Laurent Stichting en stad Hasselt. "Huisdieren van minderbegoeden blijven vaak rondlopen met medische problemen aangezien het de baasjes ontbreekt aan middelen om de dieren bij te laten verzorgen", stelt Hasselts schepen van Dierenwelzijn Joost Venken (Groen). "Deze huisvesting is het concreet engagement van de stad. De zorgen zullen zowel preventief (bv. vaccinatie) als genezend zijn. Dit is geen luxeprobleem: huisdieren zijn voor kansarmen ontzettend belangrijk. Als het geld echt ontbreekt, resten inbeslagname - bij verwaarlozing - of afstand via het asiel vaak als enige oplossing. Bij het dispensarium betalen ze enkel een kleine administratieve kost."





De provincie zorgt voor een investeringssubsidie waarmee het dispensarium kan worden uitgerust met de nodige apparatuur en meubels. "Het centrum zal mede bemand worden door jongeren die de school de rug hebben toegekeerd. In het dispensarium zullen ze bijvoorbeeld administratieve taken op zich nemen en zo ervaring opdoen", geeft Riet Abrahams van vzw Beestig Wijs nog mee. Gewone dierenartsen staan in voor de medische zorg. (BVDH)