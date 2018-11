Hasselt is de best uitgeruste stad van Vlaanderen Limburgse gemeenten hebben de meeste voorzieningen, die van Vlaams Brabant het minst Toon Royackers

30 november 2018

09u51 0 Hasselt Geen enkele stad in Vlaanderen is per inwoner beter uitgerust dan Hasselt. Dat blijkt althans uit een studie over de ‘uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten’ van de Katholieke Universiteit Leuven. Die onderzocht onder meer het winkelaanbod, de horeca, het aanbod aan zorg en de zakelijke dienstverlening. Opvallend: de Limburgse gemeenten scoren in Vlaanderen merkelijk beter als het op voorzieningen aankomt. In Vlaams Brabant liggen dan weer de meeste gemeenten met het ‘zwakste’ aanbod.

“Onze studie is zeker geen evaluatie van de gemeenten,” zo benadrukt onderzoeker Professor Etienne Van Hecke (KU Leuven) wel in het rapport. “We geven gewoon een beschrijving van de bestaande toestand.” De onderzoekers telden het aantal winkels, keken na hoeveel ziekenhuizen en woonzorgcentra er waren. Ze namen het cultuuraanbod zoals cultuurcentra en bibliotheken onder de loep. Er werd ook nagegaan of er detailhandel aanwezig was, en hoe het zat met de onderwijsvoorzieningen. In totaal ging het om acht grote groepen aan diensten die met elkaar vergeleken werden. Logischerwijze hebben steden altijd veel meer diensten op hun grondgebied dan kleinere gemeenten. “Sommige voorzieningen kunnen omwille van de kostprijs niet in elke gemeente worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een secundaire school of een bioscoop.” Het rapport wil vooral nagaan welke gemeenten een centrumfunctie hebben in hun regio, en hoe goed ze uitgerust zijn.

Hasselt best uitgerust per inwoner

De eerste prijs gaat onbetwistbaar naar Antwerpen, al is de havenstad natuurlijk meteen ook de grootste van Vlaanderen. Nergens zijn er meer winkels en diensten. Maar de onderzoekers vergeleken het aanbod ook in verhouding tot het aantal inwoners. En dan is het duidelijk Hasselt dat de kroon spant. Nergens in Vlaanderen vind je meer voorzieningen per inwoner dan in de Limburgse hoofdstad. Hasselaren hebben in hun eigen gemeente een rijk cultuuraanbod, veel winkels, veel horeca, zorg- en onderwijsinstelling en merkelijk meer publieke en private voorzieningen. Alleen in sportaanbod doet Hasselt onder voor andere stedelijke centra. De allerslechtst uitgeruste Vlaamse gemeente ligt trouwens ook in Limburg. In het piepkleine Herstappe telden de onderzoekers slechts één café en één publieke dienst (er is inderdaad een gemeentehuis). Voor alle andere zaken moeten de inwoners Herstappe naar een andere gemeente.

Limburgse gemeenten doen het goed

Toch zijn de Limburgse gemeenten in verhouding heel goed uitgerust. Vlaanderen heeft 64 gemeenten die merkelijk minder voorzieningen hebben. De meeste daarvan liggen in de provincie Vlaams Brabant (22). Limburg telt slechts zes gemeenten die minder voorzieningen hebben: As, Nieuwerkerken, Wellen, Kortessem, Gingelom en natuurlijk het piepkleine Herstappe. Het gaat niet toevallig om kleinere gemeenten, waar de inwoners vaker beroep doen op de voorzieningen in de nabijgelegen steden.

