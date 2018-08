Hasselt installeert eerste digitale vuilnisbak 20 augustus 2018

Na andere steden gaat ook Hasselt nu experimenteren met de digitale 'pletvuilbak'. Het eerste exemplaar is deze week al geïnstalleerd in de Demerstaat. De vuilbak duwt het afval automatisch samen, waardoor er tien keer zo veel troep in kan. Sensoren meten bovendien constant hoe vol de vuilbak is, en geven dat ook online door aan de reinigingsdienst. Die moet alleen nog ter plaatse komen als ze een melding krijgen op hun computerscherm, dat aangeeft de vuilbak echt vol zit. Het systeem spaart bijgevolg heel wat rondjes uit voor de arbeiders, maar de nieuwe vuilbak kost ook een slordige achtduizend euro. Daarmee is hij alleen rendabel op erg drukke plaatsen. (RTZ)