Hasselaren krijgen nog altijd brieven ondertekend door burgemeester... Nadia Vananroye (CD&V) Toon Royackers

15 februari 2019

18u48 0 Hasselt Administratief foutje op de Dienst Bevolking van Hasselt. Inwoners die hun Elektronische identiteitskaart nog moesten vernieuwen, kregen daarvoor afgelopen week een brief van burgemeester... Nadia Vananroye (CD&V).

Revolutie in het stadhuis? Neen, want voor alle duidelijkheid: sinds 1 januari is Steven Vandeput (N-VA) de enige echte burgemeester van Hasselt. De partij van voormalig burgemeester Nadia Vananroye (CD&V) belandde sindsdien op de oppositiebanken. “Het is gewoon een administratieve vergissing,” reageert burgemeester Vandeput. “Het mag eigenlijk niet gebeuren, en het is duidelijk geen brief die via ons gepasseerd is. Vervelend, maar het wordt allicht snel recht gezet. Mag ik de ontvangers van deze brief - ondanks de vermelding van de foute burgemeester - toch vragen om hun elektronische identiteitskaart te vernieuwen? Want het gaat duidelijk om een herinneringsbrief die ze gekregen hebben.”