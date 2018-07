Hasselaars op eigen "Motocross" 11 juli 2018

Voor de dertiende keer vindt deze zondag de Motocross Hasselt plaats aan de Runksterkiezel. "Onder de rangen van de BMB hebben we de finale van het Belgisch kampioenschapo zijspancross op het programma. Dit wordt aangevuld door solo categorieën. Voor de eerste maal zal ook de oude glorie in strijd gaan om de trofeeën en dit in verschillende categorieën Oldtimer crossmotoren", aldus Kristof Santermans van MC Santi vzw. Hij laat weten dat er heel wat Hasselaren in actie komen. Zo zullen onder meer Beleckas Kostas (BK zijspannen), Olviver Vandendijck en Olivier Deveux (Nationaal zijspannen), Axel Vandesande (Inters solos) en Danny Hermans (Oldtimers) te bewonderen zijn. De eerste start is er om 10 uur, inkom kost 15 euro. (BVDH)